الامارات | ختام فعاليات مهرجان الإبداع في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مهرجان الإبداع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان الإبداع، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، فعاليات دورته الخامسة. وشهد المهرجان نحو 1000 زائر لأكثر من 50 ورشة عمل ومحادثة في حي دبي للتصميم، وشهدت دورة هذا العام مشاركة مجموعة من أكثر المواهب إبداعاً في المنطقة والعالم.

وتمكّن المشاركون من حضور السوق الإبداعي الذي يضم فنانين ناشئين من جميع أنحاء العالم، والعروض المميّزة المقدمة من أبرز العلامات التجارية الموجودة في حي دبي للتصميم.

وقال مؤسّس المهرجان رامي الأوسي: «لطالما أردت إنشاء منصّة تجمع وتمكن المبدعين من أنحاء المنطقة من التواصل وتنمية إبداعاتهم في ما بينهم، واليوم أنا هنا في المهرجان، وفخور جداً بهذا الحدث الذي يعكس رؤيتنا».

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم خديجة البستكي: «يعتبر حي دبي للتصميم مقراً لشتى مجالات الإبداع والتصميم والتعليم، وسنحرص دائماً على دعم مشروعات تدعم المواهب مثل مهرجان الإبداع ing- الذي يحرص على جمع المواهب، وتمكينها من التواصل وتبادل خبراتها في ما بينها، وهو المطلوب لتنمية مجتمع من المبدعين محلياً، بالإضافة إلى هدفنا في تسليط الضوء على دبي كمدينة تحتضن المواهب الإبداعية في الشرق الأوسط».