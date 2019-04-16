داليا يوسف: رواندا تقدمت على أمريكا في نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إن كوتة المرأة في مجلس النواب مرضية لكنها ليست كافية، مشيرةً إلى أنها تتمنى أن تزيد على 50%.

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في هذه الفترة، مشددةً على ضرورة الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأكدت: "25% هي نسبة جيدة بالنسبة لكوتة المرأة، ولكن لا يصح أن تسبقنا بعض الدول الأفريقية، وبالنسبة لرواندا مثلًا فقد سبقت كل دول العالم، حيث خصصت حوالي 30% للمرأة في التسعينيات".

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وأوضحت: "كوتة المرأة ستجعلها مواطنا من الدرجة الثانية، وسنعمل على إنهائها، وبالفعل فقد فعلتها رواندا في بداية الألفينيات ووصلت نسبة المرأة لـ61.5%، وقد سبقت أمريكا وأوروبا".

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