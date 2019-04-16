حمل فستانها وأحاطها بذراعيه.. كيف يبرهن أحمد إبراهيم على حبه لأنغام؟

لفتات رومانسية عدة يحرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على إظهارها لزوجته الفنانة أنغام، منذ إعلان زواجهما في فبراير الماضي وسط موجة من الانتقادات المتواصلة من قبل رواد السوشيال ميديا وبعض المقربين بسبب زوجته الأولى ياسمين عيسى، يتجاهلها دومًا بإظهار المحبة والدعم لزوجته الجديدة، التي يواصل الظهور معها في المناسبات الفنية كافة.

وفي الحفل الغنائي الأول لأنغام في العاصمة السعودية، الرياض، جمعت العديد من المشاهد العاطفية واللفتات الداعمة بين الزوجين، إذ أظهر أحد المقاطع المصورة المتداولة "إبراهيم" ممسكًا بفستان زوجته الفضفاض منذ نزولها من السيارة وحتى دخولهما إلى موقع الحفل، ليمسك بعد ذلك يدها، ويلتقط معها صورة لاحقة ظهرت خلالها أنغام بابتسامة عريضة على وجهها.

وسبق تلك اللفتة الأخيرة عدد من المواقف العاطفية التي جمعت بين الثنائي، إذ شهد حفل توزيع جوائز "موريكس دور" في مطلع أبريل الجاري، مشاعر متبادلة بين الطرفين بدءًا من ملازمة "إبراهيم" لأنغام في كل تحركاتها وإصراره على محاوطتها عند التقاط الصور الفوتوغرافية رفقة زملائها الفنانين، فضلا عن توصيله لها إلى خشبة المسرح فور إعلان اسمها بين المكرمين، وهو ما حرصت أنغام على الاعتراف به أمام الجميع بعد التكريم، مشيرة إلى موقفه الداعم لها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".

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وكان "إبراهيم" الداعم الأول لأنغام خلال مراحل تحضيرها للألبوم الجديد، إذ تعاونا معًا في 6 أغنيات من توزيعه، فيما تولى الإشراف على الألبوم بالكامل الذي ضم 14 أغنية، وهو ما أثار تعجب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كونه لم يشاركها العمل في الألبوم السابق تمامًا.

وفور إصدار الألبوم، لم يتخل "إبراهيم" عن دعمه لأنغام، إذ حرص على تهنئتها عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ناشرًا صورة لغلاف الألبوم، وعلق عليها: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك"، لترد عليه: "مبروك علينا يا حبيبي"، وهو ما اعتبره كثيرون إشارة واضحة على ارتباطهما.

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