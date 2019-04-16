مازح الفنان محمد عادل الشباب المقبل على الزواج، وذلك خلال فقرة "لعبة الأوامر"، ببرنامج برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين والإعلامية نهى عبدالعزيز عبر فضائية "dmc".
وطلبت مقدمتا البرنامج من محمد عادل، توجيه رسالة إلى الشباب المقبل على الزواج، حيث قال الأخير: "عزيزي اللي هتتجوز متتجوزش، أو ارجع في كلامك، وبالنسبة للأولاد، عندي حياة وحلم، وحمزة وداليا ولاد أختي ممكن تاخد كل 2 منهم يوم في الأسبوع لو انت محتاج أطفال".
وتابع: "هتصرف كتير ليه والحياة صعبة، ولو عندك وقت فراغ تعالى نقعد في البرنامج أو أي مكان عشان نتكلم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| محمد عادل ممازحا المقبلين على الزواج: "متتجوزوش.. هتصرفوا كتير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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