أحضر الفنان محمد عادل "كرنبة"، خلال ظهوره في حلقة اليوم من برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، عبر فضائية "dmc". وحاول "عادل"، أن يدخل في تحدي المحشي، استجابة لطلب مقدمتي البرنامج، اللتين طالبتاه بـ"حشو المحشي"، وقال: "أنا مبعرفش وأكيد مش بساعد مراتي في المطبخ، بس بعرف أغسل مواعين كويس جدًا". Advertisements وأثناء قيامه بحشو المحشي، غنى محمد عادل أغنية "شتا"، للمطرب الكبير محمد منير. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| محمد عادل يدخل في تحدي "حشو المحشي": "بعرف أغسل مواعين كويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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