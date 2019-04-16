"17 سنة حب و3 بنات".. النص الحلو بحياة حازم إمام في عيد ميلاده الـ44

"التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى أنصاف اللاعبين" هكذا وصف المعلق الرياضي ميمي الشربيني، حازم إمام، نجم الزمالك السابق، في إحدى مُبارياته، مجسدا مهاراته حول الساحرة المستديرة بتلك الكلمات، التي ظلت مرتبطة بـ"الثعلب الصغير".

حازم يحيى الحرية إمام، نجل حمادة إمام وحفيد الحارس يحيى إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتمتع بشعبية جارفة، بين جماهير الفارس الأبيض، والمارد الأحمر أيضًا.

واليوم يحتفل "أبو البنات" بعيد ميلاده الـ44، وتسلط "هُن" الضوء على الزواج والأب في قاموس "الثعلب".

قصة حبه وزواجه:

على الرغم من إنه يعد "فتى أحلام" الكثير من الفتيات، فهو يتمتع بوسامة وحضور قوي، إلا إنه لم يترك فرصة إلا وتحدث عن زوجته "قدرية" وقصة حبهما وظروف زواجه منها.

فخلال حديث سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس، أكد أنه تعرف على زوجته خلال مشاركتهما سويًا ببعض الأعمال الخيرية، التي جمعتهما حينها، عام 2002، مشيرًا إلى أنه تمت خطبتهما عقب 6 أشهر من معرفتهما، ثم تزوجا في 2003.

وكان حازم قد تزوج في أحد الفنادق الكُبرى على النيل، وأحيا الزفاف وقتها الفنان عمرو دياب، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الرياضي، ومشجعي الزمالك الذين حرصوا على مشاركته تلك اللحظة.

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الزوج المُساعد:

لم يعرقله انشغاله الكروي أولًا، والإداري حاليًا، عن الاهتمام بزوجته، ومنزله، مؤكدًا أنه من الأزواج المساعدين لزوجاتهم، خاصة بأمور المنزل، والتربية.

وأوضح حازم من قبل في لقائه ببرنامج "أبلة فاهيتا" إنه زوج مُساعد، وإنه لا يفضل أن يترك الأعباء على زوجته وحدها.

كما أشار لاحترامه لغيرة زوجته في بعض الأحيان، حتى بات يغازلها أكثر من مرة خلال الحلقة.

أبو البنات:

لُقب حازم بـ"أبو البنات" فرزقه الله بثلاث فتيات، وهن "هايا، تاليا، ولولوا"، يحرص دومًا على الحديث عنهن، وتشاركا سويًا في أحد الإعلانات الترويجية لإحدى شركات الاتصالات.

وكان حازم قد أوضح من قبل إنه غير شديد بالمرة على بناته خاصة في تربيتهن، قائلًا: "أنا مش حازم عليهم ولو حضنوني أفك على طول وأوافق على طلباتهم".

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