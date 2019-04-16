ما هو أفضل مكان لنوم الرضيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أفضل مكان لنوم الرضيع هو السرير الخاص به، على أن يكون السرير في غرفة الوالدين.

وأضافت أنه من الأفضل أن ينام الرضيع داخل كيس نوم، مع مراعاة أن يخلو السرير من الأغطية والوسائد، كي لا يتعرض الطفل لخطر الاختناق في حال انزلاق رأسه تحتها.

وللسبب ذاته، ينبغي أيضا أن ينام الرضيع على ظهره وفي بيئة خالية من الدخان.