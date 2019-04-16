العاصفة تقترب.. نصائح وإرشادات ضرورية للمواطنين بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تسجل حالة الجو، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، عن أمس الاثنين، بواقع 4 درجات على العاصمة ومحافظات الجمهورية، بحيث تكون العظمى في القاهرة 25 درجة، والصغرى 14، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون مصاحبة لأمطار وعاصفة (مُثيرة للرمال والأتربة)، لهذا قدم الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح للمواطنين، ولمرضى الحساسية والأطفال خاصةً:

- بشكل عام يجب تجنب الخروج من المنزل في حال هبوب العاصفة، مع إحكام غلق النوافذ.

- على مرضى الحساسية التزام المنزل، لأن الخروج في هذا الطقس قد يعرضهم بالإصابة بالربو، لأن الحساسية تكون مضاعفة لديهم بسبب انتشار حبوب اللقاح في الجو خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الأتربة.

- في حالة الخروج للأسباب القصوى، يجب ارتداء الأقنعة الطبية، ومحاولة حماية الأنف والعين، مع الالتزام بالأدوية الوقائية.

- على مرضى حساسية الأنف غسل الأنف بالماء المالح باستمرار.

- يجب أن يحرص مرضى حساسية العين على غسل العين بالماء الدافئ دائمًا خلال هذه الأيام.

- يجب عدم خروج مرضى حساسية الصدر نهائيًا من المنزل مع تزايد العاصفة الترابية، وكذلك الأطفال، مع استخدام موسعات الشعب الهوائية.

عند حدوث العاصفة:

- عند حدوث العاصفة ادخل إلى أقرب مبنى واغلق الأبواب جيدًا.

- اغسل وجهك بالماء لحماية بشرتك والعين من الأتربة.

- ارتداء النظارة الشمسية لحماية عينيك من الأتربة.

- ارتداء الكمامات خاصة لمن يعانون من الجيوب الأنفية، التي تتواجد في الصيدليات، وأماكن بيع المستلزمات الطبية، ولا يفضل شرائها من محلات أدوات التنظيف لضمان تعقيمها، وتتراوح أسعار الكمامات المتواجدة داخل الصيدليات لتبدأ من جنية واحد وصولًا لعشرة جنيهات.

عند ارتداء الكمامة يتم غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم غسل الوجه ووضع الجزء الأبيض من الكمامة ملامس للوجه بينما الملون يكون في الجبهة الخارجية، وذلك عند التعرض للأتربة.

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نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في العاصفة:

قدم الدكتور أشرف رجب، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح للوقاية من التهابات الجيوب الأنفية، وفقًا لموقع "الكونسولتو" الطبي المتخصص.

- تجنب التعرض للغبار بأنواعه.

- المواظبة على علاج الحساسية.

- تجنب التعرض للروائح النفاذة.

- عدم الخروج في أوقات العواصف الترابية أو ارتداء الكمامة.

- عدم الاقتراب من المرضى لتجنب العدوى.

عدة نصائح تساعد في السيطرة على الأعراض قدر الإمكان:

- الاستنشاق بالماء، للتخلص من أي أتربة أو ملوثات داخل الأنف، خاصة عند التعرض لها.

- تجنب الأماكن المغلقة قدر الإمكان، لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

- عدم الاحتكاك أو الجلوس بجوار أشخاص مصابين بنزلات البرد، والحرص على أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمي.

- تناول أدوية الجيوب الأنفية على الفور، خاصة الغسول، بمجرد الشعور بالأعراض أو العلامات المنذرة باحتمالية الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، مثل انسداد أو (أكلان) الأنف أو العطس، لتجنب انسداد الأنف أو فتحات الجيوب الأنفية الذي يزيد من حدة الأعراض.

- الحرص على تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بفيتامين سي، على رأسها الليمون الطازج، لأنه ثبت علميًا أنه عامل منشط لتفاعلات المناعة بالجسم.

- في حالة وجود حساسية في الجيوب الأنفية، تجب ملاحظة الأطعمة التي تثير الأعراض للامتناع عن تناولها مرة أخرى، حتى لا تتسبب في انسداد الأنف ومن ثم ظهور أعراض الجيوب الأنفية.

- مراجعة الطبيب في حالة ملاحظة بعض الأعراض التي تشير إلى حدوث التهاب صديدي، كثرة البلغم، نزول صديد أو إفرازات من الأنف أو مع البلغم، من الممكن أن يكون ذلك مصاحبا لأعراض حساسية الجيوب الأنفية العادية، لكنه يتطلب تناول أدوية أخرى بجانب أدوية الحساسية.