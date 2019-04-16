لمرضى السكري..وجبة إفطار سحرية تضبط السكر طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكر، النمط الثاني، يجب أن تساعدهم وجبة الإفطار الغنية بالدهون والكربوهيدرات في التحكم بمستويات السكر في الدم على مدار اليوم.

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