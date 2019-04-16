مايا دياب بإطلالة جريئة: "مفيش حاجة غلط غيري في الصورة"

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة اللبنانية، بـ"هوت شورت" جينز باللون الأسود، مع "توب" بنفس اللون، مع الشعر المنسدل، ومكياج بسيط، مُعلقة: "شو في شي غلط بالصورة؟ غيري أنا؟".

Advertisements

وتفاعل العديد من متابعيها مع الصورة التي حصدت نحو 65 ألف إعجاب، مشيدين بإطلالتها.

وكانت "دياب" تألقت مؤخرًا بجاكيت جينز طويل إلى حد ما، كشف عن ساقيها كاملة، وانتقد البعض الإطلالة الجريئة، فعلقت إحدى المتابعات: "فين البنطلون؟".

​