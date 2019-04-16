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نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة اللبنانية، بـ"هوت شورت" جينز باللون الأسود، مع "توب" بنفس اللون، مع الشعر المنسدل، ومكياج بسيط، مُعلقة: "شو في شي غلط بالصورة؟ غيري أنا؟".
وتفاعل العديد من متابعيها مع الصورة التي حصدت نحو 65 ألف إعجاب، مشيدين بإطلالتها.
وكانت "دياب" تألقت مؤخرًا بجاكيت جينز طويل إلى حد ما، كشف عن ساقيها كاملة، وانتقد البعض الإطلالة الجريئة، فعلقت إحدى المتابعات: "فين البنطلون؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب بإطلالة جريئة: "مفيش حاجة غلط غيري في الصورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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