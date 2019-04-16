لتجنب سقوط الحمل.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

سقوط الحمل أو وفاة الجنين، قد يحدث لعدة أسباب صحية من ضمنها بعض الأطعمة التي تصيب الرحم ومنها كما ذكرها موقع "health line".

البابايا:

هي فاكهة استوائية غير مناسبة للحمل، لأنها تحتوي على اللاكسيتيف الذي يحفز الانقباضات.

الأناناس:

تحتوى فاكهة الأناناس على مادة البروميلين التي تسبب تليين عنق الرحم والبدء في انقباضه يؤدي إلى الإجهاض.

الألبان غير المبسترة:

يحتوي الحليب والأجبان غير المبسترة مثل جبن الفيتا والجبن الطرية (الكريم) على بكتريا الليسيتريا التي تسبب الإجهاض.

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البيض والسمك النيئ:

يحتوي البيض والسمك النيئ على بكتريا السلامونيلا التي تسبب آلامًا للأمعاء وانقباضات تؤدى إلى سقوط الحمل.

اللانشون والبسطرمة والسجق والسوسيس:

تجنب الأطعمة المصنعة أثناء فترة الحمل.

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