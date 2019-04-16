"حسناء الزمالك" تغازل زوجها: "ساب كل الأكل اللي في الدنيا وكل بعقلي حلاوة"

شاركت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك" متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "الحلو" بصحبة زوجها، محمد عنتر، لاعب نادي الزمالك، بالفريق الأول لكرة القدم، بإطلالة كاجوال، مُعلقة: "الله أكبر ساب كل الأكل اللي فالدنيا وكل بعقلي وقلبي حلاوة". وتابعت: "حياتي والله ربنا يخليك ليا ويحفظك". Advertisements وتحرص "الحلو" عادة على دعم زوجها بالمُباريات التي يشارك أو لم يشارك فيها، ومؤخرًا نشرت صورة قبل مُباراة الزمالك، وحسنية أغادير، في إياب الكونفدرالية، لـ"خرزة زرقاء" عبر خاصية "الاستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشيرة لزوجها خلال الصورة. ​

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