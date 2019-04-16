بعد 34 سنة زواج.. محاسن تخلع "خاين العشرة": "اتجوز عليا بعد ما زرع شعر وشفط الكرش"

بعد زواج استمر نحو 34 عامًا، أقامت "محاسن.م" 58 عامًا، دعوى "خلع" حملت رقم 1028/2018 ضد زوجها "إبراهيم.هـ" 65 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بعدما تعرضت للغش والخداع.

زواج تقليدي بين الزوجين، تروي "محاسن" لـ"هن": "كنا ولاد عم واتخطبنا على طول وأنا في ثانية جامعة وبعد ما خلصت اتجوزنا وعشت معاه بما يرضي الله وخلفت ولادي الأربعة وشقيت وكافحت معاه إيدي بإيده عمري ما جيت عليه ولا قصرت معاه وطول الوقت كان هو أناني وشايف نفسه بس وكنت بستحمل وأداري عشان ولادي يشوفوا أبوهم راجل محترم".

عودة من الغربة والاستقرار في مصر كانت سر التغير، تضيف: "بعد ما خرج على المعاش رجعنا مصر عشان نستقر مع ولادنا وأحفادنا بعد أكتر من 30 سنة في الكويت وقابلت ده مرحبة رغم إن كان لسه قدامي شوية على ما أخلص عقدي بس قطعته وتنازلت عن شغلي ومستحقاتي عشان أرجع معاه لولادي والعيلة تتلم".

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علاقات وصداقات تسببت في توتر العلاقة، توضح: "من بعد ما رجعنا وأنا بقوله حاول تفتح مشروع يجيبلنا ولأولادنا وأحفادنا عائد يشيلنا في الزمن القرشين اللي عملناهم مش هيعمروا طول العمر لكن هو رافض ومقضيها سفر وخروج بقى يقعد طول اليوم في النادي وأنا في البيت ولما حاولت أتغير وأقعد معاه في النادي اكتشفت إن أغلب صدقاته ستات ومع ذلك تقبلت ده ووافقت عشان المفروض جوزي راجل محترم.. ده جد مش هخاف عليه من بنت صغيرة".

اهتمام زائد بالمظهر لدرجة إصرار الزوج على إجراء عملية تكميم معدة وزرع شعر، تضيف: "فجأة بقى يهتم أكتر من أي وقت بلبسه وشكله وحركاته وأصر على إجراء عملية تكميم معدة وشد للكرش رغم عشقة للأكل والحلويات لدرجة كنت بخاف على صحته وبعدها اتفاجئت إنه عمل زرع شعر عشان يبقى شكله أصغر وكل ده بحجة إنه بيعوض عمره اللي فات في الشغل".

مراهقة متأخرة تسببت في توتر العلاقة بين الزوجين، توضح: "من فترة حسيت إن في حاجة مش طبيعية أبدا.. جوزي بيعرف حد تاني والاهتمام ده مش عادي.. بدأت أتابعه وأفهم لكن معرفتش مين لحد ما اتفاجئت بواحدة زميلتنا بتقولي الحقي جوزك مصاحب فلانة اكتشفت إنها واحدة ست أرملة وعندها ولدين من دور أحفادي أصغر منه بـ25 سنة وبالفعل اتجوزها.. وقتها اتصدمت اللي هو ازاي وليه ولما واجهته قلب عليا الترابيزة عشان أنا مقصرة في حقه واتخانقنا وسيبت البيت لكن رافض يطلقني إلى الآن".

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