بالصور| "القومي للمرأة" ينظم زيارة لوفد إفريقي مكون من 30 سيدة بالفيوم

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم زيارة تفقدية للوفد الإفريقي المكون من 30 سيدة من القيادات المعنية بتمكين المرأة الريفية في عدد من الدول الأفريقية لمحافظة الفيوم.

وزارت المشاركات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم المهندس أشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم، الذي أشاد بجهود وأنشطة المجلس الواضحة في مجالات التنمية والتوعية الخاصة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الندوات واللقاءات مثل الشمول المالي والتدريب من أجل التشغيل، باﻹضافة إلى حملات "طرق اﻷبواب"، "وﻷني رجل".

في إطار فعاليات الدورة التدريبية حول "تمكين المرأة الريفية من خلال المشروعات الصغيرة"، والتي ينظمها المجلس القومي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

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كما قدم لمحة عن طبيعة عمل الجهاز وتحديد برامج عمله ومن أهمها تنمية المشروعات الصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتقديم خدمات غير مالية، مثل التدريب والتأهيل لريادة اﻷعمال والتنمية المجتمعية، باﻹضافة إلى إنشاء وحدات الشباك الواحد داخل فروع الجهاز بهدف ضم كل الجهات المسؤولة عن تمويل المشروعات في مكان واحد وتحويل المشروعات من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي بهدف تأمين العامل وصاحب العمل ووجود قاعدة بيانات صحيحة للخدمات الرسمية.

وفي نهاية الزيارة، تفقد الوفد الإفريقي بعض مشروعات المستفيدات من خدمات جهاز تنمية المشروعات بهدف نقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية.

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