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احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ49، اليوم الثلاثاء، ونشرت عددًا من الصور من جلسة تصوير حديثة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة، مرتدية "جمبسوت" أسود مكشوف الذراعين، وعلقت قائلة: "صباح الحب صباح السعادة صباح التسامح صباح الرضا صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية.. 16 أبريل عيد ميلادي، أهم يوم في حياتي، لأنه أول يوم في رحلة العمر، كل سنة وكل الناس اللي بحبهم وبيحبونى بخير وسعادة ودايما جنبي".
وتستعد الفنانة روجينا لخوض الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل "كلبش 3"، بمشاركة أمير كرارة أوحمد عبدالعزيز وهالة فاخر، وهو إخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| روجينا تحتفل بعيد ميلادها بـ"فوتوسيشن" جديد: أول يوم في رحلة العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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