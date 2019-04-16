حلا شيحة تدافع عن صورتها مع محمد رمضان: "متجوز وبيحب مراته"

ردت الفنانة حلا شيحة، على التعليقات السلبية التي وُجهت لها، بسبب صورتها الأخيرة، مع الفنان محمد رمضان، خلال كواليس مسلسلهما القادم "زلزال".

وعلقت حلا، عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام"، قائلة: "اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه يا ريت ما يعلقش دي صفحة فنية بس، وأهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

وأضافت: "أما عن محمد ده زميل وأخ وهو متزوج وبيحب زوجته وربنا يخليه ليها ولأولاده".

Advertisements

وكانت حلا ظهرت في الصورة وهي تضحك رفقة الفنان محمد رمضان، وتمسك يديه، مُعلقة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يارب النجاح كله، زلزال رمضان 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب"، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لانتقادها، عقب نشر الصورة.

يذكر أن مسلسل "زلزال"، هو أول عمل درامي للفنانة حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل، عقب تخليها عن الحجاب واعتزالها التمثيل.

​