بالصور| السندريلا قدوتها وقدمت 9 أغانٍ.. "ياسمين الجزائرية" التي اتهمت عصام كاريكا بالتحرش

"لمس منطقة حساسة بجسدي".. اتهام واضح وجهته الفنانة ياسمين نيار ضد الفنان عصام كاريكا، في شكواها المقدمة إلى نقابة الموسيقيين المصرية، مؤكدة أنها تعرضت لابتزاز جنسي، في أول زيارة لمصر أكتوبر سنة 2018، خلال تسجيلها أغنية معه باللهجة المصرية.

أنكر "كاريكا" تلك التهمة الموجهة له، مؤكدًا أن تلك الفنانة "نصبت عليه"، ولم تعطه بقية مستحقاته، مؤكدًا أنه تقدم ضدها بشكوى قبل 3 أيام.

ورصد "هن" أبرز معلومات عن "نيار"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- مغنية جزائرية شابة، من مواليد ولاية تيبازة.

2- أطلقت أول أغنية لها في عام 2016، بعنوان "بشويش".

3- قدمت 9 أغانٍ مدعمة بـ"فيديو كليب" لها، أبرزها: "لا ويلاه"، و"أيش أيش"، و"أونشونتيه"، و"شكون قال".

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4- تعلمت العزف على آلة البيانو.

5- مثلها الأعلى في المجال الفني هما النجمتان وردة الجزائرية وسعاد حسني.

6- تجاوز عدد متابعيها المليوني حساب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و100 ألف متابع على حسابها عبر "إنستجرام".

7- تفضل "ياسمين" ارتداء الأزياء "الجريئة"، وتشارك جمهورها بإطلالتها "المثيرة للجدل" باستمرار عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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