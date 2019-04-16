فوغ ويليامز تكشف عن أهمّ ضروريات الرفاهية والصحة

تزوّجت عارضة الأزياء ونجمة التلفزيون والإذاعة الأيرلندية فوغ ويليامز من نجم المسلسل التلفزيوني "صنع في تشيلسي"، سبنسر ماثيوز، صهر بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في 2018، ورحب الزوجان بطفلهما الأول، ثيودور، ومنذ ذلك الحين حقق برنامجهما الواقعي التلفزيوني "سبنسر وفوغ والطفل أيضا" الذي وثقا من خلاله تجربتهما الأولى في تربية الأطفال، نجاحا كبيرا.

وظهرت ويليامز بإطلالة جذابة في حدث "شلتنهام ليديز داي" حيث ارتدت معطفا طويلا لكن ما جذب الانتباه هو جسدها الرشيق فكما هو معروف تتبع ماتيوز نمط حياة نشط ونظام غذائي صحي.

وتواظب ويليامز على ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة حملها، وظلت تمارس الرياضة كل يوم منذ أنجبت ابنها ثيودور، وتغيير أماكن التمرينات من أجل البقاء متحمسة، وفي الآونة الأخيرة، تم رصدها في صالة الألعاب الرياضية Boom Cycle spin في لندن.

تقول ويليامز: "أحب القيام بتمرين واحد على الأقل للتدريب على الأثقال في الأسبوع كما أحب ركوب الدراجة.. إن ممارسة الرياضة بشكل منتظم جيد لاجسامنا، كما أنه جيد أيضا لعقلنا".

وتضيف: "أميل إلى تكييف ممارسة التمارين الرياضية مع مكاني، سواء الركض، أو اليوغا، أو التمارين التايوانية، أو ركوب الخيل، أو لعب التنس، أو السباحة، أو القيام بتمارين رياضية في غرفتي، وإذا كنت أقضي يوما للراحة، أخرج للتنزه مع كلبي"، وفي المرحلة التالية، من المقرر أن تحقق حلمها الدائم المتمثل في أن تصبح فارسة، حيث تبدأ تدريبا مكثفا لمدة خمسة أشهر قبل التنافس في سباق الخيول الخيري.

وتكشف فوغ ويليامز عن ضروريات الصحة والرفاهية التي لا يمكنها العيش دونها.

حمالة الصدر الرياضية

تأتي بسعر 36 جنيها إسترلينيا، وتقول ويليامز: "عندما كنت أرضع طفلي طبيعيا، وجدت أنني بحاجة إلى دعم إضافي عند الركض طلبت من الأشخاص عبر "إنستغرام" تقديم نصائح لما يجب عليّ القيام به وقالوا إن حمالة الصدر الرياضية من العلامة Shock Absorber كهي الأفضل.. وبالفعل كانت كذلك".

الأقراص المنزلقة للتمارين الرياضية

الأقراص المنزلقة لتمرينات اللياقة البدنية والتي تقدمها العلامة "Fitness Bug" بسعر 6.95 جنيها إسترلينيا، وتقول ويليامز إن "الأقراص المنزلقة من أفضل القطع التي تساعد على ممارسة التمارين الرياضية بسهولة حيث يمكنك وضعها بسهولة في حقيبتك وتم تصميمها لتنزلق على أرضية صلبة أو خشبية ويمكن استخدامها لتكثيف التمرين لكامل الجسم."

الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاته الداكنة من lilyobriens تأتي بسعر 15.78 جنيها إسترلينيا لستة أكياس 110 غرامات.

قالت ويليامز: "أنا لا أؤمن بالوجبات الغذائية، ولا بد لي من تناول الشيكولاتة كل يوم لأنني أحبها، غالبا ما أتناول الشيكولاتة الداكنة من Lily O’Briens. إنني آكل أي شيء باعتدال وأحاول أن أتناول طعاما صحيا، لكن إذا شعرت أنني أرغب في تناول الطعام الصيني أو البيتزا أقوم بذلك على الفور".

Advertisements

كريم حماية البشرة من أشعة الشمس

كريم Heliocare SPF 50 gel tinted (جنيه إسترليني بسعر 25.19 جنيها إسترلينيا مقابل 50 مل)

تقول ويليامز: "أنا لا أضع المكياج، وبخاصة عند الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكني أستخدم منتجات Heliocare للعناية بالبشرة وخاصة ضد اشعة الشمس، والذي يوصى بها أطباء الأمراض الجلدية."

شاي باري

شاي باري بسعر 3 جنيهات إسترلينية لحزمة من 80 كيس شاي، توضح عارضة الأزياء: "أشرب ستة أكواب من شاي باري، أحضرها من أيرلندا، كل يوم لكني أحاول تناول قهوة منزوعة الكافيين في الليل لأنني لا أستطيع النوم."

أشرطة تمارين المقاومة

أشرطة تمارين المقاومة Theraband بسعر يبدأ من 2.45 جنيها إسترلينيا: 22.30 جنيها إسترلينيا

أوضحت ويليامز: "أحب استخدام أشرطة المقاومة إلى جانب تمرين HIIT عالي الكثافة، لأنني أستطيع حملها في كل مكان وأمارس التمارين الشاقة للغاية خلال نصف ساعة."

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- كيت ميدلتون تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حضورها حفلة "البافتا"

- تصميم حزام لمنع اهتزاز ثدي النساء خلال ممارسة الرياضة