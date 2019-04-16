أبرز إطلالات النجمات بمهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى في كاليفورنيا

يستقطب مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون في كاليفورنيا سنويا، أهم المشاهير من فنانين وعارضات أزياء يتنافسن في إطلالتهنّ سواء الجريئة والغريبة أو الأنيقة، لكنها تتميّز كلها بالعصرية، وإليكنّ أبرز إطلالات المهرجان، من جيجي حديد إلى كاندل جينير، أوليفيا كولبو، سيلينا غوميز وغيرهنّ.

نبدأ من إطلالة النجمات اللاتي شاركن غناءً في المهرجان، فقد تألقت سيلينا غوميز ببدلة بيضاء جمعت فيها قطعاً من فرساتشي Versace ورالف لورين Ralph Lauren، ومع أن قصة البدلة كانت كلاسيكية وأنيقة، إلا أن غوميز نسّقتها مع قميص شفاف من الدانتيل الأبيض والكشكش بأسلوب "فيكتوري"، وأكملت إطلالتها المونوكروم بحذاء جلدي أبيض.

وأطلت المغنية كايتي بيري على عكس إطلالة غوميز الكلاسيكية خصوصا بالنسبة إلى هذا حفل، بلوك جريء تألف من جمبسوت أحمر مصمم خصيصا لها من ماركة Area وفوقه ما يُشبه فستان من الكريستالات اللامعة. شعرها القصير كان مصففاً نحو الخلف، كما أضافت إلى اللوك أقراطاً كبيرة.

عارضات أزياء بإطلالات عصرية جريئة

ومن الفنانات ننتقل إلى إطلالة عارضات الأزياء، على رأسهنّ كاندل جينير التي خطفت الأنظار بلوك شبابي عصري، بفستان قصير جدا مكشوف الأكتاف، نسّقت معه قفازات طويلة بيضاء مزيّنة برسم القمر باللون الأخضر، وجزمة باللون الأخضر نفسه. من جهتها، أطلت أوليفيا كولبو ببلاي سوت قصير أضافت إليه حزاما عريضا بنيا حدّد خصرها، وجينير أطلت بفستان قصير جدا مكشوف الأكتاف نسّقت معه قفازات طويلة مزيّنة برسم القمر، أما جيجي حديد التي سبق أن تألقت بعدد من الإطلالات في الأيام السابقة، لجأت أمس أيضا إلى إطلالة ريترو من وحي السبعينيات. فبعد صيحة الـTie dye، اختارت سترة من دون أكمام بلون بيج داكن نسّقتها مع سروال flare pants، وحذاء أسود، وعارضة الأزياء كايا غربر، اعتمدت من جهتها إطلالة دينيم، تألفت من جاكيت وشورت قصير من ماركة R13.

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