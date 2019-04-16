تجنبي هذا النوع من الرجيم.. يصيبك بالسكري وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

كثير منا يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن وينجحون بالفعل في إنقاص وزنهم ولكن لا يمر الكثير من الوقت حتى يعود ما فقدوه مرة أخرى، هذه العملية تعرف باسم حمية اليويو، وهي لا تشكل ضررا على مظهر الفرد فقط بل تمتد آثاره الصحية إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

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