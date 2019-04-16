الكذب عند مواليد الأبراج.. تعرف على ترتيب شريك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

الكذب ليس سهلًا كما يعتقد كثيرون، إنما يحتاج إلى مهارة تختلف نسبيًا من شخص لآخر ومن برج لآخر، ويكشف علم الفلك، الأبراج الأكثر ميلًا لهذه العادة بين الرجال وفق ما ذكر موقع "horoscope":

برج الجوزاء:

رجل الجوزاء يأتي في المرتبة الأولى بين الأبراج الأكثر ميلًا للكذب والتصنع. يختلق قصصًا وهمية لكسب تعاطف الآخرين، ويستطيع بسهولة إقناع من يستمع إليه.

برج الأسد:

رغم أنه يتمتع بثقة عالية بالنفس، إلا أنه الأكثر ميلًا للكذب وإخفاء الحقيقة، خصوصًا أنه يسعى إلى لفت الانتباه والانجذاب.

برج العقرب:

معروف بقدرته على خداع الآخرين، يحترف الكذب ويستخدم ألاعيب تلهيك عن تصرفاته وأفعاله الغادرة، ولديه قدرة عالية في خلط الحقيقة بالأكاذيب لتصل أنت لنقطة لا تميز فيها بين الصدق والكذب، إذ يبدأ فجأة في تقديم تعليقات قاسية حول ذكائك أو مظهرك.

برج السرطان:

إذا بدأ بالغياب عنك لفترة طويله وكان مبرره غير قوي تأكدي أنه يخونك أو ربما يفكر في شيء أهم منك، فهو لا يستطيع البعد عمن يحبهم. هو رجل ذكي فتأكدي من هروبه من المواجهات بخصوص الخيانة.

برج الميزان:

لماذا لم تثق بي؟ رجل الميزان جيد جدًا في الكذب عندما يضطر لذلك. يلجأ إلى التلاعب العاطفي ليُشعر الطرف الآخر أنه لا يستطيع احتوائه.

برج الجدي:

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رجل الجدي مضلل ومتردد حول اختياره لشريكة حياته، يبدأ في لعبة اللوم إذا قرر الابتعاد عنك، وبالطبع يلجأ إلى الكذب فيقوم بـ"قلب الطرابيزة".

برج الحمل:

يرد رجل الحمل بطريقة عدوانية مفرطة على الاتهامات الموجهة إليه، ويضطر في بعض الأحيان إلى هذا الأسلوب بغية مساعدة أحد قريب منه أو خدمة لمصلحة عامة، فهو إنسان صادق وشفاف الى أقصى الحدود.

برج الثور:

عليكِ أن تعرفِ أن رجل الثور يكذب عندما يشعر بعدم الأمان أو حدوث ارتباك حوله، وغالبًا ما يعطي الآخرين فكرة غير حقيقية عن شخصيته.

برج العذراء:

رغم أنه رجل حساس يكره الكذب والكاذبين، لكنه غير واضح وغامض لا تعرف فيما يفكر.

برج القوس:

رجل القوس يترك أدلة واضحة حول أكاذيبهم. قد يغير قصته قليلًا في كل مرة تسأله بسبب الذاكرة الضعيفة، بينما إذا كان يخونك قد تشعرين بمواقف وأكاذيب غير مبررة.

برج الدلو:

يكذب رجل الدلو ويكون مقنعًا تمامًا، لأنه يمكن أن يظل باردًا كأنه لم يفعل شيئا ويكذب مباشرة على وجهك ولا تلاحظين أي تغير بالعكس قد تصدقيه، سيحاول جذب الجانب العقلي بدلًا من قلبك لإقناعك.

برج الحوت:

رجل الحوت لديه ضمير لا يكذب كثيراً ولا يخون عادة، لذا عندما تراه فجأة يفعل الكثير بالنسبة لك لا بد من أن تتأكدي أنه يعوض الجانب لخيانتك أو للكذب في موقف ما، فلا تتردي أنك تسأليه مباشرة، فربما يصارحك لبدء صفحة جديدة.