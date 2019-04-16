انت الان تتابع تفاصيل خبر "الكنداكة السودانية" تدخل القفص الذهبي.. من عريسها؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - تداول نشطاء فيديو قالوا إنه لزواج أيقونة الثورة السودانية، آلاء صالح، الملقبة بـ"الكنداكة"، من جندي في الجيش السوداني في مقر القيادة العامة للجيش.

وأصبحت آلاء صالح، ذات الـ22 عاماً، رمزاً لحقوق النساء في السودان، بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود "ثورة ثورة".

ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير.

Advertisements

ووصف كثيرون الفتاة بالمُلهمة، ولُقبت بـ"الكنداكة السودانية"، وهو لقب أطلق على الملكات النوبيات قديماً، ويطلق اليوم على النساء المشاركات في مظاهرات السودان بـ"شجاعة".

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل البشير واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي؛ تنديداً بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الذي يحكم منذ 30 عاماً.