"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة جديدة لبيع رضيع بالإسكندرية

توجهت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للنيابة العامة، بعد تمكنها من إحباط محاولة جديدة لبيع أم لطفلها بعد أشهر قليلة من ولادته.

وأشارت "العشماوي" إلى البلاغ الذي تلقاه خط نجدة الطفل من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات الإسكندرية، الذي أفاد بشكوك طبيبة في إقدام أم على بيع رضيعها فور الولادة، إذ رفضت الأم استلامه بعد الولادة، ما تسبب في تحرير إدارة المستشفى محضرًا ضدها لرفضها استلام ابنها وتعريض حياته للخطر.

كما أفاد البلاغ بعودة السيدة مجددًا إلى المستشفى لاستلام الطفل بصحبة سيدة أخرى، أثارت الشكوك بتورطها في الإتجار بالأطفال، لذا أقدمت الطبيبة على إبلاغ خط نجدة الطفل على الفور.

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وأوضحت "العشماوي" أن المجلس بدوره أبلغ إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، الذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بمباشرة التحقيق في الواقعة، وبالفعل تم ضبط الأم والسيدة التي اصطحبتها، إذ أكدت التحريات صحة الواقعة بعد اعتراف الأم بعزمها على بيع الطفل بمساعدة سيدة أخرى، وإرشادها عن الأشخاص الذين أقبلوا على شراء الطفل، وتم القبض عليهم وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى تحرك المجلس بإرسال أخصائي من خط نجدة الطفل لاستلام الطفل وإيداعه بأحد دور الرعاية الآمنة، مؤكدة أن جرائم الإتجار في الأطفال تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق وكرامة الطفل، ومخالفة لكل القوانين والأعراف.

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