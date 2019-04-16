حلا شيحة تنشر صورة جديدة مع محمد رمضان: "اللي من القلب يوصل القلب"

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس مسلسل "زلزال"، ظهرت فيها وهي تضحك رفقة الفنان محمد رمضان، الذي يشاركها بطولة المسلسل المقرر عرضه رمضان 2019.

وأرفقت حلا الصورة بتعليق: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يارب النجاح كله، زلزال رمضان 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب".

وتفاعل متابعو حلا معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "بالتوفيق ودايما من نجاح لنجاح ربنا ينور وشك دايما بالضحكة الحلوة"، "إحنا بنحبك وانتي أكتر ممثله بتدخل القلب وبدون استئذان، وأنتي أحلى حلا واسم على مسمى، ومستنينيك في رمضان إن شاء الله".

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يذكر أن مسلسل "زلزال"، هو أول عمل درامي للفنانة حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل، عقب تخليها عن الحجاب واعتزالها التمثيل.

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