عقب تأييد حكم حبسه.. فتيات يدعمن حمو بيكا: "أغانيه حلوة وفيها نصيحة"

سماع الأغاني الشعبية، وخاصة لون "المهرجانات" الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، أصبح سمة أساسية من سمات أغلب حفلات الزفاف، والذي لم يعد مقتصرا على فئة أو جنس بعينه.

ومؤخرًا أصبح المطرب الشعبي، حمو بيكا، واحدا من مؤدي المهرجانات الشعبية، الذي حقق قاعدة شعبية وفرضت أغنياته نفسها على الساحة الشعبية.

واليوم قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا"، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة له، وجهت لـ"بيكا" تهمتي مزاولة مهنة الغناء وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون ترخيص من وزارة الثقافة.

الأمر الذي تم تداوله بشكل كبير، خاصة بعض المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، اللاتي قررن دعم المطرب الشعبي، ولم تكُن تلك المرة الأولى، التي يدعمن فيها الفتيات الأخير، مؤكدات أن ما يقدمه واحد من الألوان الشعبية، المحببة لديهن خاصة بالحفلات والزفاف وغيرها.

فقالت "آية.أ": "معلش يعني هو آه فن غير راقٍ وكل حاجة بس هترقصوا على إيه في الأفراح وهنهيص إزاي لما يمنعوه، ما إحنا بنرقص على مهرجانات".

في حين قالت "حنان. أ": "ماليش في الشعبي، بس لو فرح أو مناسبة، بنحتفل على أغانيه وهو مش بيجبرنا نسمعها في الأول والآخر".

وأضافت ميرنا.م: "صعبان عليا والله بغض النظر عن اللي بيقدمه بس هو فعلا كان عايز يفرح الناس".

بينما ردت "وصال.ب"، قائلة: "مهما كنا متفقين أو مختلفين في سماع الأغاني دي بس في كتير منهم أوكا وأورتيجا وغيرهم كتير إشمعنا حمو بقى ولا عشان هو سمع واتشهر"، وتابعت: "لو ركزنا في كلمات بعض الأغاني هتلاقي فيها نصيحة وعرف يوصلها بطريقته".

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وأضافت "كاريمان.أ": "بصراحة مش بنسمع مهرجانات لحد غيره، خصوصًا في الأفراح".

وتابعت "بسمة.ع": "واحد له جمهور وناس بتحبه وبتحب صوته ليكم حق لو الأغاني بتاعته فيها إسفاف إنما كلام عادي".

وردت الأخيرة قائلة: "إزاي مفيش حمو بيكا تاني، دي حاجة تزعل".

وتعود الواقعة بالقضية رقم 13812 لسنة 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ يفيد بأنه أثناء مروره والقوة المرافقة بمنطقة شاطئ البيطاش المميز، دائرة القسم، تلاحظ وجود مظاهر احتفالية بالشاطئ، وتوافد القليل من الجماهير تمهيدا لإقامة حفل غنائي للمطرب "م. ح. ا"، وشهرته "حمو بيكا" دون تصريح، وبالتنسيق مع منظمي الحفل جرى إلغاء الحفل، وانصرف الحضور.

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