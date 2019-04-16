تسريحة الكعكة الفوضوية.. اعتمديها كالنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:51 مساءً - تعتبر تسريحة الكعكة الفوضوية واحدة من أكثر تسريحات الشعر رواجاً وترافق إطلالات أهم النجمات خصوصاً دوقة ساسكس ميغان ماركل .

تتميز موديلات تسريحة الكعكة الفوضوية بالأناقة والعفوية والبساطة، ويمكنك اعتمادها بأساليب متنوعة فائقة السحر والجمال.



وفيما يلي ألبوم صور ل تسريحة الكعكة الفوضوية على طريقة كعكة شعر ميغان ماركل المفضلة، وهي الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي البارز التي شاهدناها على رؤوس العديدات من النجمات في مناسبات البساط الأحمر. فأي منهن برأيك أتقنتها لتكون مصدر إلهام لتسريحة شعرك في مناسباتك الخاصة هذا الموسم؟.



اطلعي على ألبوم الصور ل تسريحة الكعكة الفوضوية بأسلوب الكعكة المنخفضة والمرفوعة مع الفرق الوسطي الكلاسيكي بخصلات مسحوبة بإتقان إلى الخلف أو بخصلات رفيعة متدلية أو مع الضفائر العصرية والمبتكرة الملفوفة حول الكعكة لإطلالات ساحرة وملهمة مليئة بالتميز والسحر والحيوية والرقي.

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