أزياء النجمات في كوتشيلا … جرأة فاقت التوقعات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:51 مساءً - بدأ مهرجان كوتشيلا Coachella الذي يُعتبر الحدث الموسيقي الأهم في العالم، والذي يقصده النجوم ومشاهير الموضة والشباب من مختلف أنحاء العالم، ونشاهد فيه دائمًا اطلالات مميزة تعتمدها النجمات، تحمل طابعًا بوهيميًّا أنيقًا تكثر فيها الألوان والطبعات، وتترافق بالكثير من الاكسسوارات المبتكرة، وحتى الآن في كوتشيلا 2019 شاهدنا عددًا كبيرًا من الاطلالات التي بدت جريئة إلى حدّ، وإليكِ بعض الأمثلة.



كيندل جينر في فستان أوف شولدر أزرق:



في أحد الاحتفالات التي جرت على هامش مهرجان كوتشيلا، شاهدنا كيندل جينر Kendall Jenner وقد اعتمدت لوك مميزًا جمعت فيه بين النمط الأنثوي والنمط الشبابي العصري، حيث اختارت فستان أوف شلودرز قصيرًا باللون الأزرق، نسقت معه قفازات طويلة وشنطة يد باللون الفضي، وحذاء كاحل باللون الأخضر مصنوعًا من الجلد.





جيجي حديد في جمبسوت ملون:



أما جيجي حديد Gigi Hadid فقد اختارت عددًا من الاطلالات اللافتة في مهرجان كوتشيلا حتى الآن، ومنها هذه الاطلالة في الجمبسوت الملون المصنوع من قماش مصبوغ، مع فتحات على الساق، وقد نسقت معه حزامًا من الصدف على الخصر، وحذاء كاحل باللون الأسود.



هايلي بولدوين في لوك شبابي في الجينز:



هايلي بولدوين Hailey Baldwin المعروفة باطلالاتها الشبابية الكاجوال، شاهدناها في مهرجان كوتشيلا وقد اختارت تنسيقًا عصريًّا من الجينز، عبارة عن بنطلون بقصة واسعة نسقت معه كورسيه من الدانتيل وجاكيت من الجينز أيضًا بقصة مستوحاة من الثمانينيات، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأحمر والعديد من المجوهرات الذهبية.

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ستيلا ماكسويل في فستان معرق قصير:



عارضة الأزياء الشهيرة ستيلا ماكسويل Stella Maxwell اعتمدت لوك شبابيًّا في كوتشيلا هذا العام، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الأحمر معرقًا بالورود، نسقت معه حزامًا على الخصر، وحذاء كاحل باللون الأسود مزينًا بالربطات.





شاهدي أبرز اطلالات النجمات الجريئة في مهرجان كوتشيلا Coachella 2019 وأخبرينا رأيكِ بهذه التنسيقات الجريئة.

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