عبايات سوداء ناعمة للمرأة المحجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:51 مساءً - ليس أجمل من الاطلالة المزينة بـ عباية فوق الملابس، إذ إنها تزيد المرأة أناقةً واحتشامًا في الوقت نفسه .

ولهذا فقد جمعنا لكنّ الكثير من موديلات العبايات السوداء من الفاشينيستا حنين الصيفي.



تتجه حنين الصيفي إلى ارتداء العبايات بشكل كبير، ولكنها تختار العبايات الناعمة التي تكاد تخلو من التطريز، فهي تعتمد على العبايات التي تزينها الكشاكش البسيطة أو تزين بقيطان لون مختلف عن لون العباية، أما العبايات المطرزة، فلا يكاد يتعدى التطريز الأكمام.

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تختار الفاشينيستا حنين الصيفي عبايات كثيرة باللون الأسود، إلا أن هذا لا يمنعها من تجربة ألوان أخرى بموديلات ناعمة مثل اللون الأزرق الداكن، وكذلك عباية باللون الأبيض والأسود.

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