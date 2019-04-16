بالصور| هنا الزاهد تظهر بـ"لوك تسعيناتي".. ومتابعوها: "شبه باربي"

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الزاهد بـ "لوك تسعيناتي"، مرتدية زي كاجول، بنطالون جينز واسع، وباروكة صفراء.

وعبر جمهورها عن اعجابه بـ"اللوك" الجديد المستوحى من فترة التسعينات، وقال أحدهم: "ده لوك الفيلم الجديد"، وقال آخر: "شكلك بقى شبه باربي".

وتابع أحد متابعيها: "الطويل أحلى عليكي".

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لم توضح "هنا" إن كان ما ظهرت به شعرها أم استعانت بـ"مستعار قصير" تظهر به لفترة محدودة، خصوصًا بعد ظهورها في وقت سابق بشعر أصفر قصير، وسألت جمهورها قائلة: "قصير ولا طويل؟".

وتشارك هنا الزاهد في رمضان 2019 من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو أول عمل يجمعها بخطيبها الممثل أحمد فهمي.

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