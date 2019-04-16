بحضور نجمات الفن وإعلاميات.. انطلاق الصالون الطبي "دكتور لاونج"

أدارت الإعلامية سهير جودة، الجلسة الأولى للصالون الطبي "دكتور لاونج"، بحضور عدد من الأطباء في مجالات مختلفة، وبتواجد الطبيب الهندي راهول مانشاندا والذي ساعد سيدة من الهند في أن تضع طفلًا وهي في عمر 72 عامًا، مؤكداً أن الإنجاب ممكن للمرأة في أي مرحلة عمرية لكن بشروط.

وأكد مانشاندا، أن ما ساعد السيدة الهندية هو التغذية السليمة التي كانت تتلقاها، إذ كانت تعيش في بيئة بدائية ولم تتعرض لضغوط وتعيش حياتها بشكل سليم، مشيراً إلى أن هذه التجربة يمكن تكرارها لكن من المهم ألا يكون هناك ضغوط على حياة السيدات.

وخلال الصالون تم استعراض أهم ما وصل إليه الطب فيما يخص المرأة، حيث تم التطرق لمشاكل التغذية الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالبشرة والرعاية الطبية، وجرت مناقشات حول أحدث ما وصلت إليه التقنيات الطبية ومنها إمكانية تحديد ما يحتاج الجسم وما ينقصه من خلال قياس جلد الوجه.

شهد الصالون تواجد عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم رغدة، حنان مطاوع، سوزان نجم الدين، سالي شاهين، واللاتي تم تكريمهن خلال الصالون.

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حضرت الصالون أيضا الإعلاميتان ريهام إبراهيم وسالي عبدالسلام، بالإضافة إلى المطربة حنان وعدد من سيدات المجتمع، أيضا الدكتور محمد لاشين استشاري جراحة العيون، الدكتور وائل إبراهيم استشاري أمراض النساء والتوليد، الدكتورة مروة رحاب استشاري أمراض الجلدية، الدكتورة رانيا الصباغ استشاري التغذية العلاجية، وفاء الغزالي، إيمان مختار، منى عبود، لونا أحمد بهجت، سمر حجازي، لمياء خطاب، نهلة حمدي، إيناس الإلفي، سيما سعيد، الدكتورة هناء مرعي، وشيرين الجابري.

من ناحيته، حذر الدكتور نور الدين مصطفى من عدم الاهتمام والعناية اللازمة بالأسنان، مشيراً إلى أنه في حال خلعها وعدم تعويضها بالزراعة يؤدي ذلك إلى التأثير سلباً على البشرة، موضحًا أن عملية زرع الأسنان ترتبط بمدى كثافة العظام، ومن المهم للغاية أن يتم زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر من أجل إزالة الطبقة الجيرية.

وأضاف، أننا في العالم العربي لجأنا لعمليات التجميل في عمر مبكر بالثلاثينات والأربعينات، بينما هذه العمليات كانت الفئة المستهدفة بها مرحلة ما بعد الستين، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بنضارة البشرة والحفاظ عليها.

في نفس السياق، أكد الدكتور محمد لاشين، استشاري جراحة العيون، أن فكرة تغيير لون العين كانت في الماضي لا تجعلنا نتحكم في اللون المطلوب، أما الأن أصبح الأمر سهلًا، موضحًا أن تغيير لون العين يتم من خلال شريحة سيليكون ولكنها لا تناسب أي شخص، إذ يحتاج ذلك الى فحوصات بصمة عين وبعض الفحوصات الأخرى ويمكن الرجوع للون الأصلي بعد 6 أشهر.

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