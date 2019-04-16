بالفيديو| ريهام سعيد تحكي عن محاولة خطيبها الانتقام منها: "اتحسبنت فيه ومات بعد 6 شهور"

تتعرض الكثيرات من الفتيات لفسخ خطبتهن، سواء لأسباب ناتجة عن الطباع الشخصية أو لخلافات عائلية، وهو ما قد يُلحق بالفتاة أضرار نفسية أو مادية.

وروت الإعلامية "ريهام سعيد"، خلال برنامجها "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة"، تعرضها لواقعة مع خطيب لها سابق،وانتقامه منها بعد فسخها خطبتهما.

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وأوضحت سعيد، أن خطيبها السابق حاول الانتقام منها بادعاءه استيلائها على شبكة الخطبة، والتي كانت تُقدر بحوالي نصف مليون دولار، وذكرت: "زمان اتخطبت لحد وعلشان ينتقم مني بعد ما سبته قال إني خدت الشبكة وخد نصف صفحة في جورنال يحكي إني مدتهالوش واستوليت عليها".

وتابعت: "حرر خطيبي السابق محضرً في قسم الشرطة حتى تُتاح له الفرصة بالكتابة في الصُحف"، مؤكدة أنها لم تتحرك ولم تأخذ أي رد فعل، ولم تدافع عن نفسها، وهو الأمر الذي كان يُصيب شقيقتها ووالدتها بالإحراج، لكنها كانت فقط تقول "حسبي الله ونعم الوكيل"، إلى أن توفي بعدها بـ6 أشهر فقط.

وتابعت مؤكدة:" أول حاجة بعملها مع أي خلاف بروح لمه الكيس، بس كان في شبكة ساعتها فعلًا ورجعتها في ساعتها، مكنتش حاطة في اعتباري أي حاجة، ساعتها زعلت إنه توفي وهو ظالم حد".

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