"بسيقان مكشوفة".. كيم كادرشيان تروج لعطرها الجديد

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كيم" وهي مستلقية على أريكة مع كايلي جينر بسيقان مكشوفة، إذ يطلق الثنائي 3 أنواع عطر جديدة بثلاث روائح، وبألوان الجسم، والأحمر والروز، في عبوات على هيئة شفاه.

وقالت كيم في تعليقها على الصور، إنها تعتزم إطلاق تلك العطور في الـ26 من أبريل الجاري، بروائح اللوتس الأحمر، وسائل العنبر، والفاوانيا "وهو نوع من أنواع الزهور".

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أما عن السعر فقالت إنه متاح في متاجر كيم كاردشيان عبر الإنترنت، بسعر يبدأ من 40 دولارا، أي ما يعادل 700 جنيها مصريا.

وتمتلك كيم كادرشيان عددا من المتاجر عبر الإنترنت التي تبيع منتجاتها التجميلية سواء العطور و"الميك آب"، وكل ما يخص الإكسسوارات.

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