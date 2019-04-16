كيف تدعم زوجتك وقت امتحانات أبنائك؟.. استشاري نفسي توضح

كلما اقتربت فترة الامتحانات اتبع الآباء حالة الطوارىء في المنزل، يرافقها الخوف والقلق والتأهب، وينعكس ذلك على الطلاب والأمهات اللاتي يرافقن أبنائهن طوال فترة الامتحانات من مراجعات على المناهج ومتابعة مواعيد الاستيقاظ والنوم والطعام، وتحتاج الأم في هذه الفترة إلى دعم زوجها باستمرار.

وتقول الدكتورة صافيناز المغازي، استشاري أمراض نفسية وعصبية ومعد برامج الأسرة، تزداد الضغوط على الأم في حال أنها امرأة عاملة، ويكون المجهود مضاعفا فتشعر بالتعب مع مرور الوقت.

وتابعت أثناء حديثها لـ"هُن"، أن دعم الآباء مهم للأبناء وخاصة في حال عمل الأم، لذلك لابد من تنظيم الوقت، وعلى الزوج أن يكون متعاونا عن طريق رسم الجدول الذي تتبعه الأأم مع أبنائها، موضحة أنه يجب مساعدتها في إعداد الطعام، توصيل الأبناء للمدرسة والدروس كلما أمكن ذلك للتخفيف من الأعباء.

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وأكدت المغازي، أن الانسجام الأسري بين الزوجين يخفف من ضغوط الأم، ويساعدها على أخذ قسط من الراحة، مؤكدة أنه على الزوج مراعاة زوجته في متطلباته الزوجية حتى لا يمثل عبئًا عليها بالإضافة إلى ضغوط الأبناء.

ونصحت الآباء بضرورة تنظيم المهام بينهما وزوجاتهم وكذلك الوقت، مؤكدة أن ذلك يساعد الأبناء على التحصيل الدراسي، وكذلك يجب تجنب إظهار ضغوط الآباء أمام الأبناء.

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