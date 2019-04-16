افعلي هذه الأشياء الذكية بعد الطلاق

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يمكن أن يكون الطلاق من أكثر الأمور صعوبة وإرهاقاً؛ لذا من المهم التفكير في كيفية التغلب على الآثار المترتبة عليه.. وفيما يلي بعض الأمور الذكية التي يمكنك اعتمادها لتخطي الأمر.

1- فكري في فرض حدود:

من الأفضل التفكير في مدى الاتصال الذي ستحصلين عليه مع زوجك السابق بعد الطلاق، حتى لو تمكنت من الحفاظ عليه كصديق فإن فرض حدود صحية سيساعدك على تخطي أمر الطلاق، ومن الهام أيضا أن تمنعي شريكك السابق من استنزافك عاطفياً.

2- امنحي نفسك بعض الوقت قبل الارتباط مجدداً:

قد تشعرين بالحاجة الملحة لوجود الحب في حياتك، ولكن إذا قمت بالارتباط فور طلاقك هذا يعني أنك ستأخذين كل مشاكلك العالقة معك في العلاقة الجديدة، امنحي نفسك بعض الوقت لتقييم نفسك ومدى قدرتك على الارتباط مجدداً، وكذلك اختيار شريك يلبي احتياجاتك العاطفية بالطريقة التي تحتاجينها.

3- قيمي صداقاتك:

بالطبع يوجد أصدقاء مشتركون بينك وبين زوجك السابق، وبالتالي يضيف الطلاق بعض المضاعفات غير المرغوب فيها لبعض الصداقات. إذا وجدت أن بعض الأصدقاء يبلغون زوجك السابق بتفاصيل حياتك الخاصة ولا ترغبين بذلك وضحي لأصدقائك الحقيقيين أنك لن تجبريهم على الاختيار بينك وبين زوجك السابق أبدا.

4- تجنبي العتب:

عندما تمرين بطلاق صعب ملئ بالمشاكل فإنك تنظرين إلى زوجك السابق على أنه الطرف الشرير الذي دمر حياتك، لا تنغمسي في الاستياء والغضب واستفيدي من التجربة التي مررت بها وحافظي على الدروس المستفادة منها، لماذا لم تنجح العلاقة؟ وما الذي قمت به لتفشل؟

أجيبي بصدق عن هذه الأسئلة لتبدئي حياتك الجديدة بصدق مع نفسك.

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5- قاومي الهوس:

من المهم أن تقومي بمعالجة طلاقك ومن المهم أيضا أن لا تدعي أن نهاية زواجك تحدد حياتك وتتحكم فيها، امنحي نفسك بعض الوقت لمتابعة هواياتك وقضاء وقت ممتع مع أحبائك.. عالجي نفسك بلطف بينما تتعافين من كل المشاكل والضغوط.

6- ابحثي عن العلاج:

طلب المساعدة ليس شيئا تخجلين منه ويمكنه أن يوفر لك مساحة آمنة لاستكشاف مشاعرك، قد يحتاج بعض الناس الذين يمرون بطلاق متعثر أو معقد إلى مساعدة المعالج النفسي لتخطي كل تلك الأمور المؤلمة في الزواج السابق.

7- أطفالك أولا:

إذا كان لديك أبناء من زواجك السابق حددي أولويات احتياجات هؤلاء الأطفال، وحاولي الحفاظ على علاقة ودية مع زوجك السابق لرعاية أطفالك، بالطبع لا نطلب منك الضغط على نفسك ولكن ضعي أطفالك في مقدمة أولوياتك.

8- تكيفي مع وضعك المالي الجديد:

ضعي ميزانية أكثر فعالية لمصروفاتك، فكري فيما يمكنك التخلي عنه وفكري في طرق جديدة مبتكرة لكسب بعض الأموال الإضافية.

9- لا تطلبي منه العودة مرة أخرى:

عندما تصبحين سعيدة مرة أخرى قد يجعلك خيالك تحنين لتلك الأيام مع زوجك السابق والتفكير في إمكانية إنقاذ حبك بعد كل المشاكل، ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة من زوجك على حدوث تغييرات دائمة للأفضل لا تفكري في استعادة العلاقة أبدا.