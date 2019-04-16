أربعة إطلالات تساعدك على قضاء "عطلة مصرفية" مميزة

تقترب العطلة المصرفية في المملكة المتحدة، والتي تكون في العادة أربعة أيام، تنتهز فيها النساء الفرصة للاستمتاع بعيدًا عن جو العمل الممل، لذلك يتم الإعداد المسبق لهذه المناسبة في بريطانيا، وفيما يلي نصائح لقضاء عطلة مصرفية أكثر استمتاعًا.

إذا كنت ستقضين يوم عطلة في الريف، اصطحبي معك سترة احيتاطية حيث إن الطقس يتجه نحو الدفء، كما أن خيار الريف سيكون مناسبا لمثل هذه العطلة، وارتدي هناك بنطال جينز بسيط، ومعطف مضاد للماء خفيف، وحذاء رياضي من الجلد، وقميص قطني مناسب.

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وإذا قررت قضاء العطلة في العاصمة لندن، اتبعي الأسلوب اللندني في ارتداء ملابسك، حيث بنطال مزركش واسع، وسترة خفيفة، وقميص من الأسفل، وحذاء رياضي، وبعدها إذهبي لتستكشفي لندن، سيعجبك متحف التاريخ الطبيعي.

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وفي حال أردت قضاء عطلة في حديقة في هذا الجو الربيعي، أنصحك بارتداء بنطال واسع مزركش بالزهور أو ربما تنورة، وقميص قطني مناسب، وصندل خفيف، أؤكد لك أنك ستتألقين وسط الأزهار، أما إذا ذهبت إلى أحد الشواطئ البريطانية، على سبيل المثال إلى ساحل ديفون، سيكون من المناسب ارتداء فستان قصير مزركش بالزهور ومعطف مضاد للماء خفيف، وحذاء رياضي بكعب عالي.

أما للاحتفال وسط أشعة الشمس في الهواء الطلق، ستحتاجين إلى إكسسوارات فصل الصيف، لذا ارتدي شرائط الرأس والتي ستحمكي من حروق الشمس، بالإضافة إلى نظارة شمسية وأقراط أذن كبيرة، أما ما سترتديه اختاري ملابس واسعة (أكبر من مقاسك)، وللذهاب لتناول العشاء مع الأصدقاء، اتجهي إلى ارتداء الفستان الحريري الطويل وصندل، ولحماية نفسك من الطقس البارد ليلا اصطحبي معك بلوفر خفيف، ترتدينه فوق الفستان.

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