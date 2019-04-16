بالكريمة والطماطم.. 6 طرق متنوعة لطهي الرنجة في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع اقترب شم النسيم، يفضل معظم المصريين تناول الفسيخ والرنجة، ويحرصون كل عام على شراء وتخزين تلك الأسماك المُملحة، ولكن يظل البعض يسأل عن كيفية طاهيها بطرق متنوعة.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية طرق عديدة ومتنوعة لتجنب الملل من تناول الرنجة بالطريقة نفسها أكثر من مرة خلال أيام شم النسيم، من لمسات أشهر الشيفات بمصر، من بينهم نجلاء الشرشابي والشربيني.

1-رنجة بالطماطم

المكونات:

رنجة - طماطم - ثوم - خل - زيت - ملح – كمون.

طريقة التحضير:

تقطع الرنجة قطعًا صغيرة بعد التنظيف، ثم يوضع الزيت في حلّة، وتوضع الطماطم المقطعة والثوم والملح والكمون حتى التسبيك، وبعد ذلك توضع الرنجة حتى الغليان ثم تقدم.

2- لفائف الرنجة مع الصوص:

المقادير :

أربع أسماك من الرنجة المخلية

بصلة صغيرة مقطعة شرائح

كوب فلفل أخضر مقطع

ورقتا لورى

كوب بقدونس

ثلثا كوب من الخل

ثلثا كوب ماء

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

انثري الملح والفلفل الأسود على الرنجة المخلية .

لفي سمك الرنجة على شكل لفائف اسطوانية الشكل وثبتيها بعصا خشبي.

ضعي لفائف الرنجة في صينية ثم ضعي عليها حلقات البصل، الفلفل المقطع، ورق اللورى، الخل والماء ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم وضعيها في الفرن في درجة حرارة 350 لمدة من 45 إلى 60 دقيقة حتى تنضج .

أخرجي الرنجة من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم ضعيها في طبق التقديم.

3- الرنجة المخللة

المقادير:

أربع أسماك من الرنجة

ثلثا كوب عصير ليمون

أربع ملاعق دقيق أبيض

كوب زيت

ثلثا كوب خل أبيض

ثلثا كوب من الماء

ثلاثة أوراق لورى

كوب فلفل أخضر مقطع صغيرا

كوب بصل مقطع شرائح

شرائح ليمون للتزيين "حسب رغبتك "

طريقة التحضير :

اغسلي الرنجة جيدا ونظفيها جيدا .

انثري كمية قليلة من عصير الليمون على البطارخ وضعي كمية من الملح عليها وكمية أخرى داخل وخارج كل سمكة.

ضعي الزيت في مقلاة على النار، ضعي كل سمكة في الدقيق ثم في الزيت وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها وضعيها في طبق واتركيها حتى تبرد .

أحضري قدرا وضعي فيه البصل، الخل، الماء، الفلفل المقطع، عصير الليمون، ورق اللوى ثم ضعيها على النار واتركيها حتى تغلي ثم ارفعيها عن النار وضعيه جانبا حتى تبرد.

رشي خليط الليمون والخل على طبق الرنجة ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة .

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أخرجي الطبق من الثلاجة وضعي عليه شرائح الليمون ثم قدميه لعائلتك .

4- رنجة بالكريمة البيضاء

المقادير:

أربع أسماك رنجة

كوب كريمة طبخ

ملعقة كبيرة من الزيت

ملح وفلفل أسود

كوب بصل مقطع شرائح

ملعقة صغيرة من المستردة

فلفل حار مقطع صغيرا

نصف كوب كزبرة

شرائح ليمون للتزيين

- طريقة التحضير :

اغسلي السمك جيدا ونظفيه، بواسطة السكين قومي بعمل فتحات على جانبي السمكة .

ادهني الرنجة بالزيت والخل واجعليها تتخلل في الفتحات التي قمتِ بها في السمكة.

احضري مقلاة ضعيها على النار وضعي فيها كمية من الزيت ثم ضعي الرنجة وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها من الزيت واتركيها لتبرد .

اخلطي باقي المحتويات جيدا ما عدا الفلفل الحار والكزبرة .

ضعي الرنجة في طبق التقديم، ضعي الخليط عليها ثم انثري الفلفل الحار والكزبرة وشرائح الليمون على السطح للتزيين.

وقبل عمل أيًا من هذه الطرق عليك التعرف أولًا على خطوات تنظيف الرنجة:

- أحضري سمكة من أسماك الرنجة وقومي بقطع رأسها بواسطة سكين حادة .

-بواسطة السكين قومي بفتح الرنجة من الجانب الذي يوجد به الزعانف .

- أفرغي محتوياتها الداخلية وتأكدي من تنظيفها جيدا وأنها خالية من الشوائب .

- انزعي جلد السمكة برفق من أعلى لأسفل.

- أخرجي الشوك من داخل الرنجة عن طريق استخدام حافة السكين كما هو مبين بالشكل .

- انزعي باقي الشوك من الجوانب بيديك.

- كرري الخطوات على باقي الكمية وضعيها في طبق لتكون جاهزة للاستخدام.

5- سلطة الرنجة

ضعي إناء على النار به ماء بعد أن يبدأ في الغليان، ضعي سمكة الرنجة واتركيها لدقائق، ليسهل نزع الجلد، والتخلص من الملح الزائد فيها.

انتشليها من الماء، وبعد أن تبرد قليلًا، انزعي الجلد والرأس والشوك، وقطعيها قطعًا صغيرة.

اخلطي الرنجة مع البصل والفلفل والطماطم المقطعة إلى مكعبات، كما يمكنكِ إضافة الجزر المبشور، ثم ضيفي الطحينة، وبإمكانك تخفيفها بالماء حسب رغبتكِ، وبعد ذلك، قدميها مع الخبز.

6- الرنجة المشوية

المقادير:

رنجة

بصل

ليمون

طماطم

زيت

طحينة

طريقة التحضير:

قومي بشوى الرنجة على النار حتى يخرج جلدها من لحمها ثم قطعيها في طبق ونخليها من الشوك والجلد تماماً.

نضع الزيت في إناء على النار ثم نضيف الطماطم ونتركها قليلاً ثم نضيف الرنجة مع عصير 4 ليمونات ونقلبها جيداً ونتركها 5 دقائق، وتقدم.