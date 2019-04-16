عبرت الفنانة "بسمة"، عن حزنها الشديد بسبب الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، في باريس، وتسبب في انهيار برجها التاريخي، مساء أمس الإثنين.
ونشرت بسمة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للكاتدرائية، وأرفقت تعليقًا عليها قائلةً: "نوتردام إبداع فني لن يتكرر وتاريخ يحترق.. حزينة أوي."
وتعد كاتدرائية نوتردام التي بنيت في القرن الثالث عشر من المعالم الأبرز في فرنسا وترتفع قبتها إلى 300 متر، وتعتبر من أكثر الأماكن التي تجذب السياح حول العالم، إذ يزورها 14 مليون شخص سنويا، وتم تجديدها قبل 4 أعوام، بمناسبة مرور 850 عاما على تشييدها، وتسمى بالعربية كاتدرائية "سيدتنا العذراء"، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة.
وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء الإثنين، بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة عن كاتدرائية نوتردام: "إبداع فني لن يتكرر وتاريخ يحترق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.