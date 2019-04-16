بالفيديو| دوا ليبا تدعم أطفال اللاجئين السوريين بالرقص على "الدبكة"

نشرت المغنية البريطانية"دوا ليبا"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرم، عددًا من الصور أثناء زيارتها للأطفال اللاجئين السوريين داخل المخيمات في لبنان.

وعلقت "دوا ليبا"، بأنها قضت وقتًا ممتعًا بصحبتهم استمر لمدة 3 أيام، والتي كانت بمثابة تجربة جديدة خضعت لها وفتحت عينها على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال داخل المخيمات، وأدخلت على قلبهم البهجة والسرور، في لافتة إنسانية منها، إذ شاركتهم الرقص على "الدبكة"، وهي رقصة فولكلورية شعبية منتشرة في بلاد الشام وتمثل التراث الفلكلوري لتلك البلدان، تمارس غالباً في المهرجانات والاحتفالات الأعراس.

وأرفقت ليبا تعليقًا على الصور ومقطع الفيديو قائلةً: "مررت بأكثر تجربة افتتاحية في لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث التقيت بالأطفال في مستوطنات اللاجئين وبرامج تدريب الشباب وبناء المهارات، أريد أن أتحدث بشكل خاص عن اللاجئين لأنني أشعر أن لديّ علاقة شخصية برؤية أشخاص يتكيفون مع أي ظرف من الظروف وضعوا فيه بسبب النزاع، لا توجد عائلة أو طفل يختار مغادرة منزله لديهم جميعا أحلام".

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وتابعت مضيفة:"انهم جميعًا يستحقون المساواة ومكانًا ليكونوا قادرين على العيش والتعلم والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.".

وتمنت الفنانة البريطانية مستقبل أفضل للأطفال قائلةً: "أنا أؤمن دائمًا بالأطفال لأنهم مستقبلنا وعلينا الاعتناء بهم".

ووصفت "دوا ليبيا" تجربتها بالمفجعة والعاطفية والمفعمة بالأمل، وذكرت: "بعد رؤية هؤلاء الأطفال لا يزالون يضحكون ويبتسمون ويستفيدون من حالة سيئة للغاية، لقد جربت عن كثب الأنشطة والفرص التي تقدمها اليونيسف للشباب الذين تركوا بدون منزل بسبب الحرب في سوريا ، ومن الجميل أن نرى أن هؤلاء الأطفال لديهم مجتمع يشعرون فيه بالأمان والحماية".

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