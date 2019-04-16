"المرأة العربية" تتعاون مع الأمم المتحدة في "منهاج عمل بكين"

أعلنت منظمة المرأة العربية عن مشاركتها في ورشة عمل إقليمية حول إعلان منهاج عمل بكين، والتي تنظمها جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الإسكوا، بالعاصمة اللبنانية بيروت بداية من اليوم وحتى غد، بعد مرور 24 عام من إطلاق "بكين".
يشمل برامج الورشة، تقديم عدد من الجلسات من بينها إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030، المرأة والنزاعات، والبيئة وحمايتها، التنمية والفقر والحماية الاجتماعية، التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين،.
تولت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، مهمة افتتاح الجلسة، واستعراض أنشطة وفعاليات "المرأة العربية"، في مجال حقوق المرأة وتحقيق تمكين اقتصادي.
يشار إلى أن "منهاج عمل بكين" هى مجموعة مبادئ، تم الإعلان عنها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، حول حقوق المرأة، والبحث لحل الأزمات المشتركة الواجهة للمرأة في المجتمعات العربية.
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