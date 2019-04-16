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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء الأمور يعانون أشد المعاناة مع أبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة خلال مراجعة المواد الدراسية استعدادا لامتحانات نهاية العام.
وتابعت أحمد، في بيان لها، أن المناهج الدراسية بها "حشو كبير" ولا تتناسب مع الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسي، وهو ما يؤدي إلى إجهاد الطلاب وأولياء أمورهم، مطالبة الوزارة بحل هذه المشكلة خلال الأعوام الدراسية القادمة.
وعرضت العديد من الأمهات على صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، عبر "فيس بوك"، صور مراجعات ومذاكرت، في إشارة منهن إلى مدى المعاناة من "حشو المناهج" والبحث عن مراجعات تلخص المنهج بسهولة للطلاب، الأمر الذي يضطرهن للجلوس فترات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تجميع هذه المراجعات والحصول عليها لأبنائهن.
كانت هذه تفاصيل خبر "حشو كتير".. أمهات يوثقن معاناتهن مع مراجعات الامتحانات بـ"الصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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