ترغب كل عروس في تجديد لون شعرها واختيار ألوان صبغة بطريقة تتلاءم مع موضة صيف 2019، ولا بد أن تختاري ألوانا جديدة تجعل إطلالتك في غاية الجمال والجرأة، وبخاصة عند الاطلاع على أبرز التدرجات اللافتة والحيوية.

وسُقنا إليك هنا ألوان صبغة شعر العروس موضة صيف 2019 لتختاريها مع جرأة اللون الذهبي وتدرجات ألوان العسلي والبني وغيرها من التدرجات.

ألوان صبغة شعر العروس البنية

لا تتخلّي يوم الزفاف عن ألوان صبغة شعر بنية متدرجة لتكون إطلالتك فريدة من نوعها مع تدرجات البني الفاتح والعصري الذي يبرز الملامح ناعمة، كما تألقي بموضة صيف 2019 مع ألوان صبغة شعر العروس البنية بتدرجات متموجة وفاتحة مع الخصل الذهبية بشكل حيوي، خصوصا عندما ترغبين بتطبيق تسريحات الشعر المنسدل والجانبي.

ويبدو أن اختيار ألوان صبغة شعر شقراء بتدرجات ذهبية لن تغب عن إطلالات موضة صيف 2019 مع انتقاء ألوان فاتحة ولامعة مع الخصل البلاتينية، كما تألقي بألوان صبغة شعر أشقر هادئ لجعل إطلالتك مشرقة وساحرة مع البشرة البيضاء، أما ألوان صبغة شعر العروس بتدرجات رمادية مع الخصل الشقراء فتبدو ساحرة مع المكياج البرونزي، خصوصا مع صيحة صيف 2019 التي تضفي سحرا خاصا على تسريحات الشعر المنسدل.

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