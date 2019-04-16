الامتحانات على الأبواب..7 نصائح تعينك على المذاكرة في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

شهر رمضان الكريم هذا العام يتزامن مع موعد موسم امتحانات آخر العام لطلاب الثانوية العامة، وبالتالي مع طول فترة الصوم وارتفاع درجات الحرارة وكثرة التجمعات العائلية والسهر قد يؤثر على الطالب وعلى تذكيره، لشعوره بالجوع والعطش والخمول خاصًة في نهار رمضان، والسهر والتجمعات في المساء.

ونظرا للضغط النفسي الكبير الذي يتعرض له الطلاب خلال فترة الامتحانات، قدّمت الدكتورة إيمان عبد الله أخصائية الطب النفسي والتنمية البشرية لـ"الخليج 365" بعض النصائح التي تساعد على التغلب على الشعور بالكسل والخمول وتشجع على المذاكرة وزيادة التركيز.

1- نظام غذائي صحي في السحور والفطار

من الضروري تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على زيادة نشاط المخ وتعزيز القدرة على التركيز، مثل الجرجير والخس والفاكهة، والإفطار على التمر لتعويض نقص السكر في الجسم أثناء الصيام وإمداده بالطاقة والنشاط، وتجنب شرب مشروبات المنبهات، وضرورة تناول المكسرات.

كما ينصح باستخدام الزيوت الطبيعية في إعداد الطعام والابتعاد عن الدهون والزيوت المصنعة والمقليات التي تؤدى إلى اضطرابات الهضم.

ومع سماع "أذان الإفطار" يُفضل تناول الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل، وتجنب تناول الطعام بكميات كبير وبحركة سريعة، ويفضل تناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين، والإكثار من شرب السوائل الطبيعية والمياه.

2- تنظيم الوقت

تنظيم وقت الطالب على مدار اليوم، ويفضل مذاكرة المواد الأساسية التي يراها الطالب صعبة بعد الفجر، أما مذاكرة المواد الأخرى تكون بعد الفطار بحوالي ساعتين وأثناء فترة النهار.

3- وضع جدول يومي

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ضع لنفسك جدولًا يوميًا تحدد فيه أوقات المذاكرة مع ممارسة الرياضة وأوقات العزومات والخروجات والتجمعات الأسرية.

4- تحديد مكان مناسب

تهيئة جو ومكان مناسبين للمذاكرة، وتجنب الجلوس على السرير أو في أماكن النوم، ويفضل أن تكون في مكان مفتوح، وبصوت عالِ.

5- ممارسة الرياضة

ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة، وتمارين التنفس خلال المذاكرة، لأنها تعمل على تنشيط تدفق الدم للمخ وتعزز عملية التركيز والتحفيز، وتفرز هرمون السعادة.

6- تقليل الزيارات العائلية

على الأهل عدم الإكثار من العزومات والتجمعات العائلية أو مع الأصدقاء وتوقف استضافتهم في المنزل، خاصة خلال فترة الامتحانات.

7- تنظيم ساعات النوم

يجب أن ينظم الطالب ساعات النوم خاصة في أثناء فترة النهار؛ لتجنب الشعور بالخمول والإرهاق، ولكي لا يؤثر على قدراته الذهنية.