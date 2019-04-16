"أغلى حقيبة في العالم" مصنوعة من بيض هذا الطائر.. لن تصدق كيف يمكنك فتحها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عندما يكون المصمم معروفاً بكونه أحد أغلى المصممين في العالم، فمن الطبيعي أنه سيبتكر أغلى القطع، سواء كانت أحذية أو فساتين، أو حتى حقائب.

وفي مقطع فيديو كانت قد نشرته المصممة، ديبي وينجهام، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، رفعت الستار عن حقيبتها الجديدة، التي أشارت إلى أنها تُعد اليوم "الأغلى بالعالم".

وفي حديث وينجهام مع موقع CNN بالعربية، أوضحت أن المكون الأساسي لهذه الحقيبة، التي تبلغ قيمتها 6.7 مليون دولار، هي بيضة حقيقية تعود لطائر الإيمو. إذ دُعمت قشرتها الخارجية بطبقات عديدة، ومن ثم طُليت بغبار ألماس بلون أزرق.

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وتواصلت وينجهام مع الفنان أليساندرو جالانتي، الذي طلب من المصممة إحضار 20 بيضة على الأقل، في حال تضررت أي منها. ولكن، لم يحتج الفنان سوى إلى بيضة واحدة. وبالنسبة إلى التصميم الخارجي للحقيبة، فهو من عمل الفنان جالانتي، الذي صب طبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً على أسطح خشبية قديمة، لإنشاء هذا القطعة الفنية.

وإذا كنت تظن أنه يمكنك فتح وإغلاق هذه الحقيبة بكل سهولة.. فأنت حتماً على خطأ! إذ يجب أن تستخدم أقراط كارتييه حتى تُسهل عليك المهمة. كما حرصت المصممة على تزيين الحقيبة بوشاح من العلامة التجارية "هيرميس".

ويُشار إلى أن المصممة وينجهام قد دخلت مجال الأزياء في عمر الـ 13 عاماً، لتكون فيما بعد إحدى أغلى المصممين بالعالم، وذلك بحسب ما نقله موقعها الرسمي.

ولم تكن هذه القطعة الوحيدة التي شغلتها أنامل وينجهام، إذ سبق أن صممت أغلى عباءة ألماسية حمراء بالإضافة إلى أغلى فستان ألماسي أسود، فضلاً عن أغلى حذاء وقالب حلوى في العالم.