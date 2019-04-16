والدة زين تزف بشرى سارة لمتابعيه: "ابني معندوش سرطان دلوقتي"

نبأ سار، زفته الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، لمتابعي رحلة مقاومة نجلها للسرطان، عبر الصفحة الرسمية له عبر "فيس بوك"، مرفقة صورتين لابنها مع الطبيبة المطلعة على تحاليل.

"بعد تحليل ونظر بدقة وبناء على المعلومات اللي عندنا.. التحاليل أثبتت إنه الجسم الغريب في زين مش سرطان، الحمد لله"، كلمات مبشرة تؤكد عدم إصابة الطفل بالورم الخبيث خلال الوقت الحالي، إلا أنه لا يعني تعافيه من "السرطان" تمامًا على حد قولها، نظرًا لأن تاريخ ابنها المرضي، وإصابته 4 مرات بالسرطان، يستلزم إجراء آشعة شهريًا لمتابعة مدى تطور الكتلة الغريبة بجسده، بدلًا من إجراء تحاليل كل 3 أشهر، متابعة: "يعنى بدل ما نعرف نتنفس مرة كل تلات شهور حنتنفس مرة كل شهر.. واحنا راضيين".

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لم تنسى "رضوى" مدح الطبيبة التي أخبرتها بعدم إصابة "زين" بالورم الخبيث، قائلة: "هتشوفوا إنسانة مش بس دكتورة، واحدة قررت إن المرضى بتوعها ولادها، الدكتورة أراز ماراشاليان، مسكت تحاليل زين بقالها 3 أسابيع بتحاول تفهم وتفهمنا إيه النقطة الجديدة اللي ظهرت على دراعه"، ووصفت نجلها بـ"البطل"، لمقاومته المرض 4 مرات.

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عبارات شكر وامتنان وجهتها والدة زين، لمتابعي نجلها، ونعتتهم بأنهم "جزء من عيلتنا الكبيرة اللي مقابلنهاش".

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يشار إلى أن رضوى موسى، والدة الطفل زين، أعلنت شفاء نجلها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر 2017، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن تعلن معاودة المرض الخبيث مهاجمته للمرة الرابعة أبريل الماضي ثم تعافيه، مع التأكيد أنه لم يشفى نهائيًا من الورم الخبيث.

يذكر أن الطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.

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