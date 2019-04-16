كايا غربر تظهر بإطلالة مستوحاة من أسلوب والدتها الكلاسيكي

ظهرت كايا غربر، عارضة الأزياء المراهقة، البالغة من العمر 17 عامًا، الأحد، بإطلالة مستوحاة من أسلوب والدتها الكلاسيكي، في اليوم الثالث من مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى في مدينة إنديو، كاليفورنيا، حيث كانت والدتها سيندي كروفورد مثالًا رائعًا لعارضات أزياء التسعينيات.

وبدت كايا مذهلة بسروالها من الدنيم الأزرق المستوحى من موضة التسعينات، بينما كانت تتجول في الموقع مع أصدقاءها، وقامت بإبراز جسدها الرشيق، من خلال بلوزة قصيرة باللون الأسود، والتي تكشف عن خصرها العاري، بينما نسقت الجزء العلوي البسيط مع بنطلون جينز أنيق.

وكانت كايا تستمتع بالمهرجان مع شقيقها عارض الأزياء، بريسلي،

في عطلة نهاية الأسبوع، بينما تم رصدها في وقت لاحق، الأحد، مع زملائها من المشاهير، مغني البوب الشهير جاستين بيبر ذو الـ 25 عامًا ، وعارضة الأزياء هيلي بالدوين، البالغة من العمر 22 عامًا، وكيندال جينر ذات الـ 23 عامًا.

وبدأت الفتاة السمراء العمل في مجال الأزياء والموضة بمساعدة قليلة من والدتها، والتي كانت واحدة من أشهر عارضات الأزياء في التسعينيات، لكن كايا أثبتت مهاراتها بمفردها، وأصبحت واجهة للعديد من الحملات الإعلانية، حيث ظهرت للترويج لأزياء مارك جاكوبس، وستيلا مكارتني، وكارل لاغرفيلد وجيمي شو.

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وتأتي حملات النجمة الصغيرة، في أعقاب حصولها على جائزة أفضل عارضة أزياء لعام 2018، بالإضافة إلى ذلك، سارت أيضًا على مدارج العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك "شانيل" المرموقة.

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