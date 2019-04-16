انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد احتراق 850 سنة من التاريخ.. هل سيعيد الترميم كاتدرائية نوتردام؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - لم تتخيل السلطات الفرنسية أن عملية الترميم التاريخية التي أطلقته مؤخراً لكاتدرائية نوتردام، ستأخذ جهداً ومالاً ووقتاً أكثر، بعد الحريق المفاجئ الذي شب بها، أمس الاثنين، وتسبب بانهيار سقفها وأحد جدرانها وبرجها الأبرز.

ولحسن حظها، نقلت الجهة التي أوكلت لها مشروع ترميم الكاتدرائية، 16 تمثالاً نحاسياً الخميس الماضي، قبل الحريق بأيام فقط، من برج كاتدرائية نوتردام في باريس بهدف ترميمه في سياق عملية دقيقة.

وقالت ماري إيلين ديدييه القيّمة العامة على التراث المكلّفة بمشروع الترميم، في تصريح لها أثناء النقل، إنه: "حدث استثنائي بالفعل وساحر، وهي المرة الأولى التي نعاينها (التماثيل) عن قرب منذ نصبها في الموقع" في الستنيات من القرن التاسع عشر.

وتقدّر كلفة عملية ترميم التماثيل التي تم نقلها 800 ألف يورو، في حين تبلغ الميزانية الإجمالية لمشروع تجديد البرج الممولة من الدولة 11 مليون يورو، قبل اشتعال النار في فيه وتدمير أجزاء كبير منه، وهو ما يفتح السؤال حول التكلفة الجديدة له.

وتمثل التماثيل التي تم نقلها ونجت من الحريق، رسل المسيح الإثني عشر، والإنجيليين الأربعة، في سياق مشروع يقضي بتجديد البرج التاريخي للكاتدرائية.

وخفف نقل التماثيل من الخسارة التاريخية، والمادية، لنتائج حريق كاتدرائية نوتردام، الذي سيستغرق سنوات طويلة، وفقاً للرئيس الجديد لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا إريك دي مولان بوفورت.

وأكد بوفورت، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء أن "أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام، التي تأثرت بالحريق، يمكن أن تستمر لسنوات عديدة".

وكتب بوفورت الذي تم انتخابه لهذا المنصب الأسبوع الماضي، على صفحته في موقع تويتر: "سنحتاج لسنوات وسنوات من أعمال الترميم. هذه خسارة وجرح كبيران".

تكلفة الترميم

وأكدت أبرشية باريس أنها لا يمكنها تحمل دفع 185 مليون دولار، هي تكلفة ترميم الكاتدرائية، في تقدير أولي، بينما تعهدت الحكومة الفرنسية بدفع حوالي 50 مليون دولار على مدار 10 سنوات مقبلة لترميم الكاتدرائية، تاركة 135 مليون دولار دون تحديد متى ومن أين سيتم جمعها.

وأمام الخسارة الكبيرة لأعرق معالم فرنسا، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرونماكرون حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكاتدرائية، دون تحديد قيمة الخسائر المادية لها، والتكلفة الجديدة لإعادة ترميم ما خلفه الحريق.

وكتب ماكرون على "تويتر": "نوتردام دو باري تحترق، أمة بكاملها تتألم، تضامن مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين ، أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".

وبشكل سريع استجاب عدد من أثرياء فرنسا لنداء ماكرون، إذ تبرع العديد منهم بأكثر من 300 مليون يورو، لصالح إعادة الترميم، إضافة إلى إطلاق عدد من المنظمات التراثية حملات للتبرع.

وكان أبرز المتبرعين، هي عائلة الملياردير الفرنسي برنار أرنو ومجموعة "إل.في.إم.إتش" للسلع الفاخرة التي يملكها، إذ قررتا التبرع بمبلغ 200 مليون يورو (226 مليون دولار) للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام التي التهمها الحريق.

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وقال بيان صادر عن عائلة الملياردير، اليوم الثلاثاء، : "ترغب عائلة أرنو ومجموعة إل.في.إم.إتش في إبداء تضامنها خلال هذه الفاجعة الوطنية ونشارك لدعم إعادة بناء هذه الكاتدرائية المتميزة التي ترمز لفرنسا وتراثها وللوحدة الفرنسية".

كذلك، تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام"، ضمن الاستجابة لحملة ماكرون.

وقال بينو رئيس مجلس إدارة مجموعة "كيرينغ"، في بيان له، اليوم: "إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل، وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي امتكلها".

وتملك مجموعة "كيرينغ" العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران".

كما اقترح فلاديسلاف كونونوف رئيس إدارة المتاحف بوزارة الثقافة الروسية، تنظيم حملة وطنية لجمع التبرعات لترميم كاتدرائية نوتردام المنكوبة بالحريق.

وقال كونونوف في حديث لوكالة "إنترفاكس: "سنعرض على المتاحف وكافة المواطنين المتعاطفين في روسيا، تنظيم عملية لجمع التبرعات لتمويل الترميم. نجري المشاورات حالياً مع مختلف مؤسساتنا الثقافية، وأعتقد أن المبادرة ستنال الدعم والتأييد اللازمين".

وأنشأت منظمة "فرنش هيريتيدج سوسايتي"، المعنية بالحفاظ على التراث الفرنسي ومقرها نيويورك، موقعاً إلكترونيا لصالح جمع التبرعات لإعادة الكاتدرائية.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة جينيفر هيرلين أن الأموال ستذهب مباشرة إلى الكاتدرائية التي وصفتها بأنها "أعجوبة" معمارية.

وعلى موقع GoFundMe، أطلقت أكثر من 50 حملة جمع تبرعات، حسب المتحدث باسم "غو فاند مي" جون كونفينتري.

وكاتدرائية نوتردام، ومعناها (العذراء)، هي الكنيسة الرئيسية في فرنسا، وإحدى أقدم كنائسها والكنائس الأوروبية عموماً، وتقع في قلب باريس التاريخي، وبنيت في العام 1163م.

وتجري في الكاتدرائية المراسم الكنسية الرسمية، وكانت مسرحاً تاريخياً لأهم الأحداث؛ كالدعوة إلى الحملة الصليبية الثالثة عام 1185م، وحفل تتويج إمبراطور فرنسا الشهير نابليون الأول عام 1804.

وتشكل الأبراج الواجهة الرئيسية للكاتدرائية، ويوجد 422 درجة للوصول إلى الغرفة العلوية من البرج الشمالي الذي انهار اليوم في الحريق.

كما أن "الجرس العظيم" الذي يدعى عمانوئيل، وهو الوحيد الذي بَقي بعد اختفاء باقي الأجراس خلال الثورة الفرنسية، الأكبر في أوروبا، ويصل وزنه إلى 13 طناً، ويعمل على شدّه 16 رجلاً، حتى استُبدل الرجال بمحرك كهربائي عام 1938، ويقرَع 10 مرات في العام خلال المناسبات المسيحية المختلفة.