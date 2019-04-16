انت الان تتابع تفاصيل خبر ما مصير كاتدرائية نوتردام لو أخذت فرنسا بنصيحة ترامب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:58 صباحاً - رفض الدفاع المدني الفرنسي اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صب خزانات مياه من الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام، في حين أعلنت سيطرتها على الحريق بشكل كامل.

وقال الدفاع المدني عبر صفحته في موقع "تويتر"، أمس الاثنين: "رش المياه من الجو على مبنى كهذا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية؛ فقد يتسبب بانهيار الهيكل بالكامل".

وأضاف: "وزن المياه وكثافة رشها على ارتفاع منخفض يمكن أن يُضعف هيكل كاتدرائية نوتردام، ويتسبب بأضرار جانبية للمنطقة المحيطة بالمبنى".

واقترح ترامب عبر حسابه على "تويتر" خطة للتعامل مع الحريق الذي اندلع، مساء أمس، في كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة في باريس، وهي "صب خزانات مياه عليه من طائرات إطفاء من أجل إخماده سريعاً".

وطالب الرئيس الأمريكي المسؤولين في فرنسا بضرورة التعامل السريع مع الحريق، قائلاً: "من المفزع مشاهدة الحريق الكبير في كاتدرائية نوتردام، تصرفوا بسرعة".

وفي ذات السياق أعلنت فرق الإطفاء تمكنها من إخماد الحريق في الكاتدرائية، وذلك بعد أكثر من 8 ساعات على اندلاعه.

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وأكد المتحدث باسم هيئة الإطفاء الفرنسية، في تصريحات صحفية أدلى بها فجر اليوم الثلاثاء، أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل وأخمد نهائياً.

بدورها بينت الشبكة الفرنسية أنه من المحتمل أن يكون الحريق "مرتبطاً بأعمال التجديد في الكاتدرائية".

كما أعلن مدعي باريس العام فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وخلال زيارة تفقدية لكاتدرائية نوتردام، مساء أمس، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بنائها، معلناً عزمه السعي للحصول على مساعدة دولية في هذا الشأن.

وأطلق ماكرون حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكاتدرائية، واصفاً الحريق بأنه "مأساة مروعة".

وكاتدرائية نوتردام، ومعناها (العذراء)، هي الكنيسة الرئيسية في فرنسا، وإحدى أقدم كنائسها والكنائس الأوروبية عموماً، وتقع في قلب باريس التاريخي، وبنيت في العام 1163م.