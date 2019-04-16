بالصور| مسابقة في بوليفيا تجرد ملكة جمال من لقبها بعد اكتشاف حملها

تشترط مسابقة ملكة جمال في بوليفيا بأمريكا الجنوبية، أن يتفق الطرفان على بنود وشروط المسابقة، وهو ما أعدته مخالفا بمجرد معرفة أن جويس برادو البالغة من العمر 22 عاما، حاملا.

وذكرت الجهة المنظمة للمسابقة "جلوريا"، أن جويس أخلت ببنود التعاد بعدما اعترفت أنها كانت حاملا في شهرها الثاني خلال فعاليات المسابقة، وهو ما يعد "خرقا".

برادو هي ملكة جمال بوليفيا للعام الماضي، أكدت الشائعات التي تفيد حملها من صديقها الحميمي عارض الأزياء رودريغو خيمينيز.

لم تكتف جويس بذلك بل أعلنت أن الحمل قربهما من بعضهما البعض، مؤكدة مباركة العائلتين لهما، وقالت إنهما سيتزوجان قريبا.

ووصلت جويس إلى مسابقة ملكة جمال العالم ومثلت بلادها في تايلاند إلا أنها فشلت في الوصول إلى المراحل المتقدمة، وجردت بعدها من اللقب.

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لكن فيما يبدو أنها سعيدة بهذا الحمل، وتنشر صورا لها وهي تشتري للصغير متعلقاته، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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