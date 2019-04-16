نشرت جنى دياب ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
اختارت جنى اللون الأصفر، حيث ارتدت طقم مكون من قطعتين "توب" مكشوف الذراعين قصير أظهر بطنها، و"هوت شورت" من نفس اللون، وأمسكت بالـ"بورنيتة"، المكسيسكة الشهيرة.
وشاركت جنى متابعيها بمكان تصويرها في المكسيك، ولم تكتب على الصور تعليقا، بل اكتفت بوضع "إيموجي".
وتفاعل متابعو جنى معها عبر الإعجابات، والتعليقات التي جاء من بينها، "بحبك"، و"إطلالتك جميلة".
وتسير جنى على خطى شقيقتها كنزي، التي تحرص هي الأخرى، على مشاركة متابعيها بصور من حياتها اليومية، بإطلالات جريئة.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى شقيقتها.. جنى دياب بإطلالة جريئة في المكسيك "بطن مكشوف وهوت شورت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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