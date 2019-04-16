جريمتان خلال ساعات.. 3 رجال يعتدون جنسيا على سيدة باكستانية بينهم شرطي

جريمتان من أبشع الجرائم التي يمكن أن يحدثا لامرأة، تعرضت لهما سيدة باكستانية داخل مدينة "أوش شريف"، دخلت على إثرهما في صدمة شديدة حطمتها نفسيا.

تعرضت السيدة لواقعة اختطاف من قبل رجلان تناوبا الهجوم عليها واغتصابها وتركاها وهربا بعد جريمتهما، لتستجمع قواها وتذهب إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عما حدث معها، لينالا عقابهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد أخذ أقوالها وتحرير محضر بشأن ما حدث معها لإثبات واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها، اصطحبها الضابط الذي استجوبها خلال التحقيق معها إلى منزلها لتسجيل تفاصيل الواقعة على أرض الواقع.

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الاعتداء الأول الذي تعرضت له مازال حديثا، فتفاجأت بهجوم الضابط هو الآخر والعتداء عليها وتصويرها، كنوع من التهديد حتى لا تتيح لها الفرصة بالإبلاغ عنه أو السلطات.

تهديداته لم تستجب لها السيدة، وحررت محضرا ضده وروت فيها ملابسات ما حدث معها وما بدر منه، وألقي القبض على الشرطي على خلفية الواقعة، وفتحت السلطات تحقيقًا في الجريمتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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